PSG : Thiago Silva a insisté pour Neymar !

En plein feuilleton Neymar (25 ans), le capitaine du Paris Saint-Germain, Thiago Silva (32 ans, 1 match en L1 cette saison), avait affirmé ne pas avoir d'information au sujet des rumeurs envoyant son compatriote dans la capitale. Maintenant que le Brésilien est officiellement un joueur du PSG, le défenseur central s'est montré plus loquace sur ce sujet, reconnaissant avoir joué les intermédiaires. "J'étais au Brésil et je l'appelais tous les jours, c'est vrai, a admis le Francilien au micro de Canal +. Je lui parlais de beaucoup de choses positives sur la ville de Paris, que j'aime beaucoup, et sur le club. Je lui ai dit que le club était prêt à l'acheter. Et là il était très très content et je crois qu'à la fin, il a pris la bonne décision." "O Monstro" a effectivement rempli son rôle à merveille !

