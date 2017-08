Monaco : Falcao prévient la concurrence « Par Romain Lantheaume - Le 13/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’un triplé ce dimanche à Dijon (4-1) dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1, l’attaquant de l’AS Monaco, Radamel Falcao (31 ans, 2 matchs et 4 buts en L1 cette saison), repart sur les mêmes bases que la saison dernière. Pas préoccupé par la vague de départs enregistrés cet été, El Tigre affirme qu’il faudra encore compter avec le champion de France en titre cette saison dans la course au titre ! "On a perdu des joueurs très importants mais je crois que le club et l’entraîneur ont travaillé pour prendre de bons joueurs. Le plus important, ce sont ceux qui restent, a lancé le Colombien au micro de beIN Sports. On travaille tous ensemble, on est très fort et on continue avec la même ambition que la saison dernière." Toujours redoutable sur coups de pied arrêtés, Monaco prouve qu’il va défendre crânement sa couronne. Toujours redoutable sur coups de pied arrêtés, Monaco prouve qu’il va défendre crânement sa couronne.

