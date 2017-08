PSG : Mbappé, The Times avance des chiffres fous « Par Romain Lantheaume - Le 13/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêt à frapper un second coup retentissant cet été, le Paris Saint-Germain n’a pas renoncé à l’attaquant de l’AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison), qui souhaiterait rejoindre la capitale. Même si l’intransigeance de l’ASM et les contraintes financières du PSG rendent ce transfert incertain, le quotidien britannique The Times, plutôt sérieux, annonce que le Tricolore va bien s’engager en faveur du vice-champion de France ! Tout cela reste évidemment à prendre avec de grosses pincettes surtout que le média avance une autre information étonnante. Selon la même source, Mbappé va coûter plus cher au club francilien que Neymar, arraché pour 222 millions d’euros au FC Barcelone ! Le montant initial de la transaction se chiffrerait à un peu plus de 190 millions d’euros, mais divers bonus pourraient faire du Monégasque le nouveau joueur le plus cher de l’histoire, devant le Brésilien. Visiblement, les rumeurs autour du natif de Bondy n’ont pas fini d’agiter la presse européenne... La Une cahier sports du Times ce dimanche



