Man City : Mendy découpé par Gerrard et Lampard « Par Damien Da Silva - Le 13/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Encore à court de forme, le latéral gauche Benjamin Mendy (23 ans) n'a pas disputé le match de Manchester City face à Brighton (2-0) samedi en Premier League. Devant sa télévision, l'ancien Monégasque a commenté la rencontre sur les réseaux sociaux et s'est moqué du défenseur adverse Lewis Dunk, qui a marqué un but contre son camp de la tête, avec le message "bullet header". Un comportement décrié par Steven Gerrard et Frank Lampard ! "Pour être honnête, je n'aime pas voir ça, il n'a pas besoin de le faire et c'est irrespectueux. Il y aura un moment cette saison où Mendy va faire une erreur et il sera ciblé par toutes les critiques", a soufflé l'ex-milieu de Liverpool pour BT Sport. "Est-ce que c'était le bon moment pour publier ça ? Pourquoi ne pas prendre quelques secondes pour s'assurer que c'est une bonne chose à diffuser ?", s'est demandé de son côté la légende de Chelsea. Même sans jouer, Mendy s'est déjà fait remarquer en Angleterre. Même sans jouer, Mendy s'est déjà fait remarquer en Angleterre.

