Real : Zidane confirme sa prolongation

Par Damien Da Silva - Le 12/08/2017

Comme nous vous l'indiquions ce samedi (11h54), le quotidien AS assurait que l'entraîneur Zinédine Zidane allait prolonger pour trois ans avec le Real Madrid. Une information confirmée lui-même par le technicien français ! "Oui, je suis heureux de prolonger, mais ça ne veut rien dire. Je peux signer pour 10 ou 20 ans, mais je sais où je suis. Ici, on vit au jour le jour, en l'espace d'un an il est possible que je ne sois plus là. (...) Je suis heureux de disposer d'une telle confiance", a apprécié Zidane pour AS. Une juste récompense pour le coach des Merengue, qui a réussi un début de carrière incroyable à la tête de la Maison Blanche.

