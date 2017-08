ASSE : Bamba, pourquoi ça coince « Par Eric Bethsy - Le 12/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’en 2018, Jonathan Bamba (21 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) ne s’entend pas avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Si les deux parties sont d’accord sur une durée de deux ans, le salaire proposé pose problème, révèle L’Equipe. Alors que le club stéphanois lui propose une augmentation de 10 000 euros, l’attaquant qui perçoit moins de 20 000 euros brut par mois, semble demander beaucoup plus. En effet, l’ancien Angevin et ses supérieurs n’ont même pas fixé de nouveau rendez-vous après leur première réunion fin juillet. Pendant ce temps-là, de nombreuses formations suivent les performances de l’international Espoirs français. L’Inter Milan, le Milan AC, le FC Porto, Newcastle, Crystal Palace et le FC Séville l’auraient supervisé contre Nice (1-0) samedi dernier, lorsque Bamba a inscrit le but de la victoire des Verts… Une mauvaise nouvelle pour l’entraîneur Oscar Garcia, déterminé à conserver son joueur. L’Inter Milan, le Milan AC, le FC Porto, Newcastle, Crystal Palace et le FC Séville l’auraient supervisé contre Nice (1-0) samedi dernier, lorsque Bamba a inscrit le but de la victoire des Verts… Une mauvaise nouvelle pour l’entraîneur Oscar Garcia, déterminé à conserver son joueur.

News lue par 9582 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+