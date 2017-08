Nice : Lees-Melou veut passer à autre chose « Par Youcef Touaitia - Le 11/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu par Troyes (1-2), ce vendredi, lors de la 2e journée, Nice a enchaîné avec un deuxième revers de rang en Ligue 1. Une déception pour le milieu offensif Pierre Lees-Melou (24 ans, 2 matchs en L1 cette saison), qui souhaite que les Aiglons se remobilisent avant le barrage aller de la Ligue des Champions face à Naples, mercredi. "On a manqué d'efficacité ce soir. On voulait se racheter de notre défaite face à Saint-Etienne. Il va falloir se concentrer sur le match de mercredi. Il faut vite se remettre au boulot pour gagner des points en championnat", a confié l'ancien Dijonnais au micro de beIN SPORTS. Face aux Partenopei, les Azuréens vont devoir se montrer bien plus solides qu'ils ne l'ont été jusqu'ici... Face aux Partenopei, les Azuréens vont devoir se montrer bien plus solides qu'ils ne l'ont été jusqu'ici...

