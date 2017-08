SCE : Mourinho s'en prend à l'arbitrage « Par Romain Lantheaume - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu par le Real Madrid (1-2) mardi lors de la Supercoupe d’Europe, le manager de Manchester United, José Mourinho, s’en est une fois encore pris à l’arbitrage après la rencontre. "Nous avons perdu d'un but, ce qui montre que le résultat était serré. Un de leurs buts était hors-jeu, avec l'arbitrage vidéo le score aurait été de 1-1 et nous serions allés en prolongation", a pesté le Special One devant la presse. Le Portugais n’a pas tort puisque Casemiro était bien hors-jeu sur l’ouverture du score et l’arbitre de touche a levé son drapeau avant de se raviser, à tort. Mais le technicien pourra surtout regretter son 3-5-2 initial tant MU a affiché un visage plus menaçant après le passage à une défense à quatre. Le Portugais n’a pas tort puisque Casemiro était bien hors-jeu sur l’ouverture du score et l’arbitre de touche a levé son drapeau avant de se raviser, à tort. Mais le technicien pourra surtout regretter son 3-5-2 initial tant MU a affiché un visage plus menaçant après le passage à une défense à quatre.

