OM : Njie moqué et comparé à Neymar...

Plus redouté pour sa vitesse que pour sa technique, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Clinton Njie (23 ans, 1 match et 2 buts en L1 cette saison) subit régulièrement des critiques, voire des moqueries. Et même lorsque le Camerounais réalise un doublé contre Dijon (3-0), ses détracteurs se déchaînent et osent la comparaison avec le Parisien Neymar (25 ans). Avec ironie bien sûr.

Njie prend cher sur les réseaux sociaux