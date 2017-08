OM : Garcia retient le positif Par Youcef Touaitia - Le 03/08/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur à l’aller (4-2), l’Olympique de Marseille a fait match nul contre Ostende (0-0) ce jeudi, lors de la manche retour du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Un résultat suffisant pour permettre aux hommes de Rudi Garcia de valider leur ticket pour les barrages. L'entraîneur phocéen a d'ailleurs apprécié la solidité de son équipe en Belgique. "On aurait dû marquer en première période, ça nous aurait rendu le match un peu plus facile mais ça ne me déplaît pas la manière dont ça s'est passé. Il a fallu être solide, on n'a pas pris de but. Ça nous servira pour la suite de la compétition et même en championnat", a analysé l'ancien coach de Lille au micro de Canal +. L'OM connaîtra son adversaire lors des barrages, prévus les 17 et 24 août prochains, ce vendredi (13h), lors du tirage au sort à Nyon. L'OM connaîtra son adversaire lors des barrages, prévus les 17 et 24 août prochains, ce vendredi (13h), lors du tirage au sort à Nyon.

News lue par 3195 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+