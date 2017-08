Barça : le club confirme pour Neymar

Comme nous vous l’indiquions un peu plus tôt (voir la brève de 10h20), l’attaquant Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) a effectué un retour express au centre d’entraînement du FC Barcelone ce mercredi. Resté seulement une petite demi-heure sur place, le Brésilien ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers, quittant rapidement les lieux. Une information confirmée par le club catalan !

"Neymar ne s'est pas entraîné avec la permission du staff technique", ont fait savoir les Blaugrana sur Twitter. Et ce n'est pas tout ! "Le joueur est venu s'entraîner comme prévu et a communiqué à ses coéquipiers qu'il s'en allait, a ajouté un porte-parole du club auprès de l'AFP. L'entraîneur lui a donné l'autorisation de ne pas s'entraîner et d'aller s'occuper de son avenir." Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent plus que jamais croire en un dénouement favorable de ce feuilleton.

Le Barça confirme pour Neymar