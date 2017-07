OM : Germain a un message pour Garcia « Par Eric Bethsy - Le 31/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Efficace pendant la préparation, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Valère Germain (27 ans) a confirmé ses bons débuts avec un triplé contre Ostende (4-2) jeudi, au troisième tour préliminaire aller de l’Europa League. Preuve que l’ancien Monégasque peut affoler les compteurs sous le maillot olympien, surtout si l’entraîneur Rudi Garcia lui confie les penalties. "Je veux m'améliorer par rapport à ce que j'avais fait de mieux, c'est à dire 14 buts avec l'OGC Nice. Après, c'était 14 sans tirer de penalties ! Les penalties, c'est con, mais t'en tires quatre ou cinq dans la saison, bah t'es déjà presque à 20 buts... Comme Bafé l'année dernière", a comparé la recrue de l’OM interrogée par France Football. "A Nice et à Monaco, je n'ai pas eu de chance, il y avait Hatem qui les tirait bien. A Monaco, Fabinho, c'était Monsieur 100% et il y avait aussi Falcao, a rappelé le natif de Marseille. Je peux atteindre la barre des 20 buts en tirant les penalties et en jouant pas mal de matchs." Malgré l’arrivée attendue d’un nouveau buteur, Germain a bien l’intention de s’affirmer. "A Nice et à Monaco, je n'ai pas eu de chance, il y avait Hatem qui les tirait bien. A Monaco, Fabinho, c'était Monsieur 100% et il y avait aussi Falcao, a rappelé le natif de Marseille. Je peux atteindre la barre des 20 buts en tirant les penalties et en jouant pas mal de matchs." Malgré l’arrivée attendue d’un nouveau buteur, Germain a bien l’intention de s’affirmer.

News lue par 21662 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+