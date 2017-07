OM : J.-H. Eyraud - "un mercato un peu fou" « Par Romain Rigaux - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis l'arrivée du nouveau propriétaire Frank McCourt, l'Olympique de Marseille a retrouvé des moyens financiers plus conformes à son standing. Toutefois, le club phocéen se refuse à dépenser sans compter sur le marché des transferts, alors que les prix ne cessent de grimper. Le président olympien Jacques-Henri Eyraud veut garder sa ligne de conduite. "On est parti pour deux saisons et demie - donc maintenant deux saisons - d'investissements majeurs. Nous, on essaie de garder toujours notre cap, que rien ni personne ne puisse nous détourner de ce but : jouer le plus rapidement possible dans le peloton de tête de la L1 et connaître à nouveau les émotions incroyables d'une participation à la C1. Mais à notre échelle, évidemment, nous sommes des entrepreneurs, on ne s'alignera jamais sur les prix qu'on peut voir dans ce mercato un peu fou", a expliqué Eyraud à l'AFP. A la recherche d'un attaquant supplémentaire dans ce mercato, l'OM ne fera donc pas de folie. A la recherche d'un attaquant supplémentaire dans ce mercato, l'OM ne fera donc pas de folie.

