Barça : Buffon et le "fake" Neymar Par Romain Lantheaume - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bien déterminé à recruter l’ailier du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) cet été, le Paris Saint-Germain se serait déjà mis d’accord avec le Brésilien (voir ici) et compterait activer sa clause libératoire de 222 millions d’euros. Loin de s’enflammer pour ce potentiel transfert record, le gardien de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon (39 ans, 30 matchs en Serie A en 2016-2017), a critiqué l’envolée des prix à laquelle on assiste ces dernières années. "Pourquoi Neymar vaudrait 220 millions d'euros et pas 600 millions ? Tout semble fake, a déploré le légendaire gardien italien dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Mon grand-père disait : 'Tu peux gonfler le ballon encore et encore, mais il finira toujours par exploser...' Je ne comprends plus les prix des joueurs. Tout est dans les mains de ceux qui ont le plus d'argent, un jour c'est 10 mais le lendemain ce sera 100." Et ce n’est pas parti pour s’arrêter… Et ce n’est pas parti pour s’arrêter…

