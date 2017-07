Lyon : une recrue en plus au milieu ?

Lyon : une recrue en plus au milie u ? « Par Damien Da Silva - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique Lyonnais n'a pas encore terminé son mercato. Au micro d'OL TV, le président rhodanien Jean-Michel Aulas a reconnu que son équipe réfléchissait à se renforcer dans l'entrejeu après les départs cet été de Maxime Gonalons (AS Roma) et de Corentin Tolisso (Bayern Munich). "On va se réunir avec Gérard Houllier, Bruno Genesio et Florian Maurice. On peut imaginer un complément au milieu de terrain, rien n'est encore défini", a confié le boss lyonnais. A ce poste, le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg Javi Garcia (30 ans) a été annoncé par la presse française dans le viseur de l'OL. Une piste à suivre pour les Gones ?

