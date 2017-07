OM : Rolando a noté un énorme changement « Par Romain Lantheaume - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis l’arrivée aux commandes de Frank McCourt, l’Olympique de Marseille réaffirme ses ambitions, comme en attestent les signatures de Dimitri Payet, Luiz Gustavo ou encore Adil Rami au cours des derniers mois. Récemment encore, le club phocéen n’aurait jamais été en mesure d’attirer de tels joueurs, comme n’a pas manqué de le souligner le défenseur central de l’OM, Rolando (31 ans, 30 matchs et 4 buts en L1 en 2016-2017), arrivé en 2015. "C'était difficile la première année, mais c'est derrière nous. Aujourd'hui, on vit beaucoup de changements, mais ils sont positifs. Avant, on vendait les meilleurs joueurs, maintenant on les achète, ça change tout, a fait remarquer le Portugais dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Avec tout le respect que j'ai pour les autres, le club fait venir des joueurs qui ont davantage de qualités que ceux qu'on avait." Charge à l’ancien joueur de l’Inter Milan et à ses coéquipiers de justifier ces investissements sur le terrain en faisant mieux que la 5e place acquise la saison passée. Charge à l’ancien joueur de l’Inter Milan et à ses coéquipiers de justifier ces investissements sur le terrain en faisant mieux que la 5e place acquise la saison passée.

News lue par 16048 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+