Real : le prix de Mbappé, Zidane esquive... « Par Damien Da Silva - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le quotidien Marca a annoncé mardi que l'AS Monaco et le Real Madrid disposaient d'un accord de principe pour le transfert à 180 millions d'euros (bonus compris) de Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 en 2016-2017). Si cette information a été démentie par le club de la Principauté, l'entraîneur des Merengue Zinédine Zidane a été bien évidemment interrogé au sujet du prix important de cette éventuelle transaction. "Cette question ne me concerne pas, il faudrait la poser à une autre personne", a répondu le technicien français, qui évoquait sûrement son président Florentino Pérez. Lors de cette intervention devant les médias, Zidane a également affirmé qu'il souhaitait conserver tous les membres de la BBC (Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo). Lors de cette intervention devant les médias, Zidane a également affirmé qu'il souhaitait conserver tous les membres de la BBC (Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo).

