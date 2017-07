PSG : le club très confiant pour Neymar Par Romain Lantheaume - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bientôt le dénouement dans le feuilleton Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) ? Un temps annoncé tout proche du Paris Saint-Germain, l’ailier du FC Barcelone se montrerait beaucoup plus indécis depuis quelques jours. Malgré tout, la presse française relaie ce jeudi l’optimisme du club de la capitale dans ce dossier. Ainsi, le quotidien L’Equipe affirme que le PSG et le Brésilien se sont mis d’accord au cours des dernières heures sur les détails du futur contrat qui attend le Blaugrana à Paris. D’après la même source, même après le tweet de Gerard Piqué, qui n’avait rien d’officiel (voir ici), l’entourage du Sud-Américain a rassuré le vice-champion de France en affirmant que Neymar souhaitait toujours venir. "Il ne reste plus qu’un faux suspense autour de Neymar. La question n’est plus de savoir s’il va venir au PSG mais plutôt à quelle date", a ajouté un collaborateur de la direction parisienne dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Les Franciliens espéreraient désormais boucler ce gros coup dans les prochains jours. Reste que le PSG envisage de changer de stratégie dans ce dossier en négociant avec le Barça, comme un transfert classique ( Les Franciliens espéreraient désormais boucler ce gros coup dans les prochains jours. Reste que le PSG envisage de changer de stratégie dans ce dossier en négociant avec le Barça, comme un transfert classique ( voir brève 08h18 ), et si cette tendance se confirme, les tractations s’annoncent longues et incertaines…

