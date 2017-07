Nice : Favre tente de dédouaner Cardinale

Une boulette payée au prix fort… En ratant son dégagement du poing sur un centre néerlandais, le gardien de l’OGC Nice, Yoan Cardinale (23 ans, 1 match en LdC cette saison), a permis à l'Ajax Amsterdam d'égaliser (1-1) mercredi à l'occasion du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Si les réseaux sociaux n’ont pas épargné le portier azuréen (voir ici), l’entraîneur niçois Lucien Favre a tenté de calmer le jeu après la rencontre.

"Sur le but pris, il n’y a pas que le dégagement, a estimé le Suisse en conférence de presse. Sur le centre, on a commis une faute tactique, mais je ne vous dirai pas laquelle. J'ai donc vu autre chose sur cette action. Après, on est déçus de prendre ce but, qui n'est pas l'aboutissement d'une vraie occasion, car ils ne nous ont pas mis hors de position."

Même si ce score de parité n’est pas immérité, chaque équipe ayant eu sa période, le Gym peut avoir des regrets une semaine avant le match retour aux Pays-Bas…