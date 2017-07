PSG : et si Schick débarquait ?

PSG : et si Schick débarquai t ? Par Youcef Touaitia - Le 27/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation de la dernière saison en Serie A, l’attaquant Patrik Schick (21 ans, 35 apparitions et 13 buts toutes compétitions en 2016-2017) était à deux doigts de quitter la Sampdoria ces derniers jours, mais sa visite médicale avec la Juventus Turin s’est mal passée, provoquant l’annulation du transfert. Du coup, le buteur tchèque est resté du côté de Gênes... mais pour combien de temps encore ? En effet, si l’Inter Milan semblait avoir un coup d’avance sur ses concurrents, puisque la formation lombarde acceptait de payer les 30 millions d’euros réclamés par les dirigeants de la Samp’, l’avant-centre, lui, souhaiterait rejoindre... le Paris Saint-Gemain ! D’après les informations du site spécialisé Culture PSG, Schick, qui souhaite rallier un club plus huppé, aurait fait du PSG sa priorité. De son côté, le vice-champion de France a montré un intérêt pour le joueur ces derniers mois sans aller plus loin. Maintenant que la Juventus s’est retirée, l’institution parisienne pourrait avoir le champ libre pour tenter le coup pour Schick afin d’en faire une doublure très sérieuse à Edinson Cavani. De son côté, le vice-champion de France a montré un intérêt pour le joueur ces derniers mois sans aller plus loin. Maintenant que la Juventus s’est retirée, l’institution parisienne pourrait avoir le champ libre pour tenter le coup pour Schick afin d’en faire une doublure très sérieuse à Edinson Cavani.

News lue par 515 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+