Bordeaux : Gourvennec met la pression sur Mendy « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête d'un nouveau milieu de terrain défensif, Bordeaux est en discussions avancées avec Nampalys Mendy (25 ans, 4 matchs en Premier League en 2016-17). Mais son club de Leicester refuse pour le moment de le céder en prêt aux Girondins. Pour Jocelyn Gourvennec, c'est au joueur de s'entendre avec les Foxes. "On a émis le souhait de le récupérer sous forme de prêt, pour l'instant son club ne veut pas entendre parler d'un prêt, on aimerait que cela évolue, a fait savoir l'entraîneur des Marine et Blanc en conférence de presse ce mercredi. À partir du moment où le joueur ne veut pas entendre parler de vente mais d'un prêt, ce sera à lui de se mettre d'accord avec son club." Leicester avait déboursé un peu plus de 15 millions d'euros pour arracher Mendy à Nice il y a un an. Leicester avait déboursé un peu plus de 15 millions d'euros pour arracher Mendy à Nice il y a un an.

