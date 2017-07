PSG : Emery esquive le sujet Neymar « Par Damien Da Silva - Le 26/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain tenait une conférence de presse ce mercredi en compagnie notamment de l'entraîneur Unai Emery. Alors que la consigne avait été donnée aux journalistes de ne pas évoquer le feuilleton concernant l'attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017), le technicien espagnol a été immédiatement questionné sur la possible arrivée du Brésilien. "Il y a un moment pour tout. Un moment pour parler de l'effectif, un moment pour parler de la préparation ; on est concentrés sur notre préparation et sur le match de samedi (face à l'AS Monaco lors du trophée des Champions, ndlr)", a répondu le coach parisien afin d'esquiver ce sujet. Avec cette rencontre face à l'AS Monaco qui approche, Emery a effectivement d'autres priorités en ce moment. Avec cette rencontre face à l'AS Monaco qui approche, Emery a effectivement d'autres priorités en ce moment.

