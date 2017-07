Juve : Higuain envoie un message à Dybala « Par Romain Rigaux - Le 25/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone en cas de départ de Neymar, Paulo Dybala (23 ans, 48 matchs et 19 buts toutes compétitions en 2016-2017) ne serait pas totalement opposé à un départ malgré un contrat prolongé jusqu'en 2022 il y a trois mois. Son coéquipier à la Juventus Turin, Gonzalo Higuain (29 ans, 55 matchs et 32 buts toutes compétitions en 2016-2017), espère le voir rester dans le Piémont. "Je ne peux pas lui mettre un pistolet sur la tempe, mais bien sûr que tout le monde voudrait qu'il reste ici. Il est dans une situation délicate que j'ai vécue lorsque j'étais au Real Madrid, mais j'espère qu'il va continuer à la Juve. Il est jeune, tout le monde l'aime et il est très heureux ici. Le club et les fans l'adorent, et la Juve l'a aidé à grandir", a confié "Pipita" à La Gazzetta dello Sport. Le Barça serait prêt à débourser 120 millions d'euros pour attirer l'international argentin. Le Barça serait prêt à débourser 120 millions d'euros pour attirer l'international argentin.

