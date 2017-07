OM : West Ham n'a pas digéré pour Payet

Un an et demi après son arrivée, Dimitri Payet (30 ans, 15 matchs et 4 buts en L1 en 2016-2017) a décidé de quitter West Ham l'hiver dernier pour revenir à l'Olympique de Marseille. Un départ houleux marqué par la grève du milieu offensif français pour forcer son transfert. Et visiblement, l'épisode n'a toujours pas été digéré chez les Hammers.

"On savait que Dimitri avait beaucoup de défauts, c’est pour ça qu’on l’avait eu pour 10,5 millions de livres. On savait qu'il pouvait se mettre en grève, il l’avait déjà fait. C’est pour ça que les gros clubs ne se sont jamais penchés sur lui. Moi, je l’aurais obligé à rester encore six mois en lui faisant passer de mauvais moments", a lâché le co-propriétaire du club londonien, David Sullivan, à TalkSport.

L'OM avait déboursé un peu moins de 30 millions d'euros pour rapatrier l'international tricolore.