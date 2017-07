Lens : le Brésilien Dankler a signé (officiel)

Comme annoncé le week-end dernier, Dankler (25 ans, 28 matchs et 1 but en Liga Sagres en 2016-17) s'est engagé en faveur du RC Lens. Le défenseur brésilien a été prêté avec option d'achat aux Sang et Or par le club portugais d'Estoril.

"Je suis très content d’être venu à Lens. J’ai souvent entendu parler de ce club qui possède d’importantes installations. J’ai choisi le Racing car c’est un grand club français. Il y a énormément de supporters qui l’aiment. Je m’identifie bien à ce club", a réagi Dankler après sa signature.