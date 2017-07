PSG : Berchiche, de la Playstation à la réalité

Pour remplacer Maxwell, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur Yuri Berchiche (27 ans). Dans la capitale, le latéral gauche espagnol a retrouvé des joueurs qu'il connaissait... sur Playstation.

"C’est un bond en avant. Je suis un garçon qui veut toujours me dépasser et atteindre des objectifs élevés, confie l'ancien joueur de la Real Sociedad au Parisien. Je me sens en capacité d’évoluer avec des joueurs de niveau mondial, même si, me retrouver avec eux dans le vestiaire, c’est un rêve. En général, tu joues avec eux sur Playstation."

Avec Layvin Kurzawa titulaire ou sur le banc ?