Nice : le président Rivère annonce du mouvement « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Jallet, Lees-Melou, Tameze et Makengo ont déjà signé, l'OGC Nice ne compte pas s'arrêter en si bon chemin sur le marché des transferts. Le club azuréen va encore enregistrer du mouvement annonce Jean-Pierre Rivère. "Il devrait y avoir trois ou quatre arrivées et deux départs. On a l'objectif de finir le plus vite possible, mais des dossiers sont plus longs que d'autres", fait savoir le président des Aiglons dans les colonnes de L'Equipe. Par le passé (Ben Afa, Balotelli, Dante, Belhanda...), le Gym a prouvé qu'il savait réaliser quelques jolis coups. Par le passé (Ben Afa, Balotelli, Dante, Belhanda...), le Gym a prouvé qu'il savait réaliser quelques jolis coups.

