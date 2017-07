PSG : Neymar, l’avis de Berchiche

Viendra ? Viendra pas ? Depuis quelques jours, l’avenir de Neymar (25 ans, 45 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017) secoue sérieusement le FC Barcelone puisque l’attaquant serait de plus en plus proche du Paris Saint-Germain. Si la situation autour du Brésilien reste floue, le latéral gauche parisien Yuri Berchiche (27 ans) estime que l’arrivée du Sud-Américain serait une excellente chose pour le club de la capitale.

"C'est le club qui gère tout ça. Nous, on s'entraîne, mais s'il vient, c'est sûr que ce sera un plus pour nous. C'est un joueur de top niveau et le club grandira évidemment avec lui", a estimé l’Espagnol dans des propos rapportés par Goal.