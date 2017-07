Barça : Neymar, Casemiro tente sa chance « Par Romain Lantheaume - Le 24/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que des rumeurs contradictoires circulent sur l'avenir de l'ailier du FC Barcelone, Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017), annoncé proche du Paris Saint-Germain puis parti pour rester en Catalogne, le milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro (25 ans, 25 matchs et 4 buts en Liga en 2016-2017), y est allé de sa petite blague pour commenter le feuilleton qui concerne son coéquipier en sélection. "C'est Neymar qui va décider de son avenir, il sait ce qu'il a à faire. Pourquoi ne pas venir jouer au Real Madrid ? Il serait le bienvenu ici, a plaisanté le Brésilien face à la presse, avant de poursuivre plus sérieusement. Il est bien entouré, son père est une grande personne et il sait ce qu'il fait. S'il quitte Barcelone, je lui souhaite toute la chance du monde. S'il reste aussi." En attendant, le feuilleton se poursuit… En attendant, le feuilleton se poursuit…

News lue par 25636 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+