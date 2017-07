Southampton : van Dijk absent d'un stage...

Le bras de fer entre le défenseur central Virgil van Dijk (26 ans, 21 matchs et 1 but en Premier League en 2016-2017) et Southampton est bel et bien entamé ! Courtisé par les cadors de la Premier League, l'international néerlandais souhaite quitter les Saints, qui ne veulent pas le vendre cet été.

Sans surprise après les récents propos tenus par l'entraîneur Mauricio Pellegrino (), van Dijk ne figure pas dans le groupe des 25 joueurs retenus par Southampton pour un stage en France cette semaine. Le défenseur va-t-il réussir à faire plier ses dirigeants ? Voici un feuilleton qui pourrait durer jusqu'au terme de ce mercato d'été.