Real : le mercato, Zidane n'a rien demandé « Par Damien Da Silva - Le 24/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après le départ d'Alvaro Morata pour 80 millions d'euros à Chelsea, le Real Madrid va-t-il passer à l'action pour recruter un avant-centre ? Alors que des rumeurs persistantes révèlent un intérêt des Merengue pour l'attaquant de Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 en 2016-2017), l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane a calmé le jeu. "Je n'ai rien demandé, j'en ai parlé avec le président, nous avons un groupe de 28 joueurs, c'est très bien, je suis heureux, on travaille bien ensemble. On va voir ce qu'il va se passer d'ici le 31 août. Pour le moment, je suis content et satisfait du groupe que j'ai, je réfléchis à la saison prochaine avec les joueurs que j'ai sous ma direction. Mais tout peut se passer, on a encore jusqu'au 31 août", a tout de même nuancé le technicien français. Le mercato reste long et le Real a encore du temps pour passer à l'action. Le mercato reste long et le Real a encore du temps pour passer à l'action.

