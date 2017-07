Valence : Negredo vers la Turquie

De retour à Valence après un prêt en Angleterre à Middlesbrough (35 matchs et 9 buts en Premier League avec Middlesbrough en 2016-17), Alvaro Negredo (31 ans) ne va pas rester longtemps en Espagne. Les journaux espagnol AS et turc Hurriyet annoncent un accord entre l'attaquant et Besiktas. L'ancien pensionnaire de Manchester City devrait rapidement s'engager en faveur de la formation stambouliote.