PSG : Sanchez, ça ne sent pas bon !

PSG : Sanchez, ça ne sent pas bo n ! « Par Damien Da Silva - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le mercato du Paris Saint-Germain est décidément très animé ! Alors que le club de la capitale était actif pour recruter l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League en 2016-2017), ce transfert ne devrait finalement pas aboutir d'après Le Parisien. Tout d'abord, la gourmandise des représentants du Chilien aurait calmé les dirigeants franciliens au moment d'entrer dans les détails du possible contrat du joueur à Paris. voir brève 15h03), Paris compte ses sous et ne peut pas vraiment s'investir actuellement sur la piste Sanchez. Pour ces raisons, le quotidien régional présente ce dossier comme fortement refroidi. De plus, les Gunners se seraient montrés intransigeants lors des premières approches du PSG, refusant catégoriquement de céder l'élément offensif sous contrat jusqu'en juin 2018. Et enfin, avec le dossier Neymar qui pourrait se concrétiser (), Paris compte ses sous et ne peut pas vraiment s'investir actuellement sur la piste Sanchez. Pour ces raisons, le quotidien régional présente ce dossier comme fortement refroidi.

