Barça : encore des revirements pour Neymar... « Par Damien Da Silva - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le feuilleton Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) est tout simplement dingue ! D'après les médias catalans, les joueurs du FC Barcelone, dont Lionel Messi et Luis Suarez (voir brève 11h26), avaient réussi à convaincre l'attaquant de résister à l'intérêt du Paris Saint-Germain pour continuer son aventure chez les Blaugrana. Une information confirmée par le journaliste de RAC 1 Gerard Romero, mais ce dernier avance que la réunion entre le père du joueur et les dirigeants du Barça s'est mal passée ! Du coup, Neymar Sr, bien évidemment très influent pour l'avenir de son fils, aurait complétement retourné la situation et la star auriverde se dirigerait bel et bien vers le club de la capitale. Paris a-t-il réussi à prendre un avantage définitif sur ce dossier ? Pas sûr, car dans le même temps le correspondant de Esporte Interativo Marcelo Bechler révèle que les avocats de Neymar se trouvent à Barcelone pour finaliser un nouveau contrat... Qui dit vrai ? Impossible de le dire pour l'instant.

