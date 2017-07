Arsenal : Sanchez prêt à aller au bras de fer ?

Arsenal : Sanchez prêt à aller au bras de fe r ? « Par Damien Da Silva - Le 23/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En marge du dossier Neymar, le Paris Saint-Germain s'active aussi pour recruter le buteur d'Arsenal Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League en 2016-2017). D'après les informations du média Le Parisien, la récente rencontre entre les deux parties a débouché sur un accord pour un contrat de 4 ans. Cependant, le PSG va devoir trouver un terrain d'entente avec les Gunners... voir ici). Mais bonne nouvelle pour Paris, Sanchez serait prêt à entamer un bras de fer avec Arsenal pour forcer son départ cet été à un an de la fin de son contrat. Avec une offre de plus de 40 millions d'euros, le vice-champion de France fera-t-il craquer Arsenal ? Et de son côté, l'entraîneur du club londonien Arsène Wenger s'est montré catégorique sur l'avenir du Chilien samedi (). Mais bonne nouvelle pour Paris, Sanchez serait prêt à entamer un bras de fer avec Arsenal pour forcer son départ cet été à un an de la fin de son contrat. Avec une offre de plus de 40 millions d'euros, le vice-champion de France fera-t-il craquer Arsenal ?

