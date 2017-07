OM : Sanson retient le positif « Par Damien Da Silva - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de son dernier match de préparation ce samedi, l'Olympique de Marseille a été accroché par les Glasgow Rangers (1-1). Passeur décisif sur le but de Valère Germain, le milieu de terrain phocéen Morgan Sanson (22 ans) a préféré retenir le positif de cette rencontre amicale au micro de Canal +. "On a fait deux périodes. On a eu du mal à entrer dans la première période à cause de l’impact physique. Le coach a trouvé les mots à la mi-temps pour nous relancer. On a eu du répondant avec du mouvement par la suite, c’est ça le vrai visage de l’OM. Puis après, on est égalisé contre le cours du jeu", a regretté le jeune talent français. Marseille va débuter sa saison jeudi prochain (20h45) avec le match aller du 3e tour qualificatif de l'Europa League face à Ostende. Marseille va débuter sa saison jeudi prochain (20h45) avec le match aller du 3e tour qualificatif de l'Europa League face à Ostende.

News lue par 1730 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+