Milan : Bacca préservé... avant un départ

Par Damien Da Silva - Le 22/07/2017

Une excellente indication pour l'Olympique de Marseille ? Annoncé sur le départ, l'attaquant du Milan AC Carlos Bacca (30 ans, 34 matchs et 14 buts toutes compétitions en 2016-2017) n'a pas participé au match amical face au Bayern Munich (4-0) ce samedi. La raison de cette absence ? Un possible départ d'après les propos tenus par le coach milanais Vincenzo Montella. "Carlos Bacca n'a pas joué face au Bayern Munich et ne va pas jouer non plus en Europa League pour des raisons liées au mercato d'été", a confirmé le technicien italien devant les médias. Pour la presse italienne, c'est un signe de la vente à venir du Colombien, qui est envoyé avec insistance vers l'OM.

