OM : Sarr latéral, Zubizarreta approuve !

OM : Sarr latéral, Zubizarreta approuv e ! « Par Romain Lantheaume - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Reconverti comme latéral droit par Rudi Garcia en cette période de préparation, l’ailier de l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr (25 ans, 26 apparitions en L1 en 2016-2017), a alterné le bon et le moins bon. Alors que l’ancien Messin a affiché un visage intéressant lors de sa dernière titularisation, contre Fenerbahçe (1-0), le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta a tenu à lui adresser ses encouragements. "Changer la mentalité d'un attaquant en défenseur, ce n'est pas facile, a reconnu l’ancien gardien dans les colonnes du journal régional La Provence. Monter sur un coup de pied arrêté, c'est plus simple, mais soutenir en permanence dans le jeu, c'est difficile et Bouna l'a bien fait. Il a la vitesse, un jeu naturel en attaque et travaille bien sa part défensive, il est attentif à ce qui se passe à côté de lui. Il n'est pas le premier dans ce cas mais cela nous offre une nouvelle possibilité dans le groupe." Si l’OM ne recrute pas à ce poste, le natif de Lyon pourrait jouer les doublures d’Hiroki Sakai cette saison. Si l’OM ne recrute pas à ce poste, le natif de Lyon pourrait jouer les doublures d’Hiroki Sakai cette saison.

