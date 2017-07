ASSE : Polomat prêté en L2 (officiel)

N'entrant pas dans les plans d'Oscar Garcia à Saint-Etienne, le latéral gauche Pierre-Yves Polomat (23 ans, 11 matchs en L1 en 2016-2017) s’en va comme prévu chercher du temps de jeu à l’étage inférieur. Ce samedi, l’AJ Auxerre a officialisé le prêt pour un an et sans option d’achat du Martiniquais. "Je suis très heureux de rejoindre l'AJA, un club mythique, a savouré la recrue sur le site officiel de son nouveau club. J'espère que nous allons faire une belle saison et personnellement, jouer le plus de matchs possibles."