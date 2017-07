PSG : Neymar, T. Motta se pince pour y croire

Alors que Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) est annoncé de plus en plus proche du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain francilien Thiago Motta (34 ans, 30 matchs en L1 en 2016-2017) a commenté la possible venue de l’ailier du FC Barcelone dans la capitale. Et s’il hésite encore à y croire, l’international italien espère clairement que le Brésilien va signer !

"Ça semble vrai et en même temps pas vrai, a résumé l’ancien Intériste dans les colonnes du quotidien Le Parisien. On vit très bien la situation. Les très grands joueurs sont les bienvenus à Paris et, avec Neymar, on parle d'un des meilleurs joueurs au monde. Donc nous serions contents s'il devait arriver au PSG. Mais on sait aussi que le Barça ne peut pas et ne veut pas se priver d'un joueur aussi exceptionnel."

Mais si le PSG réalise une folie en activant la clause libératoire de l’ancien prodige de Santos (222 millions d’euros), comme il l’envisage, le club catalan n’aura pas son mot à dire…