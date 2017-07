Barça : Neymar aurait prévenu Bartomeu « Par Romain Lantheaume - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nouvel épisode dans le feuilleton Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) ! Très attendue, la réunion entre l’ailier du FC Barcelone et son président Josep Maria Bartomeu aurait eu lieu vendredi aux Etats-Unis où les Blaugrana sont en stage. Et d’après le journal AS, pro-madrilène, le Brésilien aurait confirmé au dirigeant son intention de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le patron catalan aurait d’ailleurs affiché une mauvaise mine après cette entrevue d’une quinzaine de minutes. Bien sûr, au vu de la source, qui prend un malin plaisir à s’amuser des malheurs du Barça, cette information est à prendre avec beaucoup de pincettes, même si elle confirme celle avancée par le quotidien Le Parisien vendredi (voir ici). Impuissant si le PSG active la clause libératoire de 222 millions d’euros de l’Auriverde, le dirigeant se serait malgré tout résolu à le laisser partir, lui demandant simplement un peu de temps afin de lui trouver un remplaçant. Difficile tout de même de croire que le Barça ne va pas tenter de faire changer d’avis le 5e du dernier Ballon d’Or en lui proposant une nouvelle revalorisation salariale. C’est peut-être d’ailleurs le but recherché par le clan Neymar depuis le début de ce feuilleton… Impuissant si le PSG active la clause libératoire de 222 millions d’euros de l’Auriverde, le dirigeant se serait malgré tout résolu à le laisser partir, lui demandant simplement un peu de temps afin de lui trouver un remplaçant. Difficile tout de même de croire que le Barça ne va pas tenter de faire changer d’avis le 5e du dernier Ballon d’Or en lui proposant une nouvelle revalorisation salariale. C’est peut-être d’ailleurs le but recherché par le clan Neymar depuis le début de ce feuilleton…

