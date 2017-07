Lille : Mavuba, un dernier tacle avant de partir « Par Romain Lantheaume - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Indésirable à Lille, le milieu de terrain Rio Mavuba (33 ans, 18 matchs en L1 en 2016-2017) a choisi une destination originale pour rebondir en s'engageant pour 3 ans en faveur du Sparta Prague (République Tchèque) vendredi. Mis à l'écart dans le "loft" des Dogues depuis l'arrivée de l'entraîneur Marcelo Bielsa, le Tricolore n'a pas caché sa déception concernant ses dernières semaines dans le Nord. "Oui il y a un peu de tristesse, un peu de colère aussi. Partir comme ça, sans pouvoir vraiment dire adieu aux supporters…, a déploré l'ancien Bordelais dans les colonnes de L'Equipe. Il faut me comprendre. C'est dix ans de ma carrière, de ma vie. J'aurais aimé que ça se passe autrement. J'ai une boule au ventre. Ça fait bizarre. Encore une fois, je suis déçu par la manière. On aurait pu me considérer autrement, même si je commence à connaître parfaitement le milieu dans lequel je vis. (…) Je n'ai pas trouvé ça très classe." Malgré sa déception, le Français a confirmé qu'il effectuera sa reconversion au sein du LOSC en tant qu'ambassadeur et chargé de mission dans le secteur sportif. Malgré sa déception, le Français a confirmé qu'il effectuera sa reconversion au sein du LOSC en tant qu'ambassadeur et chargé de mission dans le secteur sportif.

