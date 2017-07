PSG : ça avance aussi pour Alexis Sanchez !

PSG : ça avance aussi pour Alexis Sanche z ! « Par Romain Lantheaume - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le feuilleton Neymar occupe le centre des attentions ces dernières heures, le Paris Saint-Germain n’en oublie pas pour autant un autre de ses dossiers chauds de l’été, la possible venue d’Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League en 2016-2017). En effet, le quotidien Le Parisien assure ce samedi que le club de la capitale vise bien les deux joueurs ! D’après le média Goal, l’attaquant d’Arsenal se trouvait même à l'Hôtel Royal Monceau de Paris vendredi, où il aurait discuté durant plusieurs heures avec le directeur sportif francilien, Antero Henrique. L’entourage du Chilien a démenti cette information, mais la venue du Gunner semble néanmoins en bonne voie. Sur ce dossier, il faudra tout de même convaincre le club londonien, qui n’est pas vendeur. Un accord serait néanmoins envisageable entre 40 et 50 millions d’euros selon les différentes sources. Et puis, il ne faut pas oublier que le Sud-Américain est un ami de Neymar, ce qui représenterait un argument de plus pour faciliter l’éventuelle venue du Brésilien… Sur ce dossier, il faudra tout de même convaincre le club londonien, qui n’est pas vendeur. Un accord serait néanmoins envisageable entre 40 et 50 millions d’euros selon les différentes sources. Et puis, il ne faut pas oublier que le Sud-Américain est un ami de Neymar, ce qui représenterait un argument de plus pour faciliter l’éventuelle venue du Brésilien…

