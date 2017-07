PSG : Neymar, Sport avance même une date !

PSG : Neymar, Sport avance même une dat e ! « Par Romain Lantheaume - Le 21/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La presse catalane continue de s'enflammer au sujet de la rumeur annonçant l'ailier du FC Barcelone, Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017), tout proche du Paris Saint-Germain. Et après la Radio Catalunya, qui s'est hasardée jeudi soir à affirmer que le transfert serait fait "à 95%", le quotidien Sport confirme la tendance ce vendredi. D'après le journal catalan, le vice-champion de France compterait payer la clause libératoire du Brésilien (222 millions d'euros) avant mercredi prochain ! Pourquoi cette date ? Sans doute parce que le Barça et Paris effectuent tous deux une tournée aux Etats-Unis. Or, les hommes d'Unai Emery reviendront en France mercredi et ils préféreraient évidemment rentrer avec l'ancien prodige de Santos dans leurs valises… Difficile tout de même de croire que le PSG parvienne à boucler une opération aussi complexe financièrement en si peu de temps. Même si c'était le cas, il faudrait encore obtenir l'aval du joueur. Le quotidien Le Parisien se montre très optimiste sur ce point ( Difficile tout de même de croire que le PSG parvienne à boucler une opération aussi complexe financièrement en si peu de temps. Même si c'était le cas, il faudrait encore obtenir l'aval du joueur. Le quotidien Le Parisien se montre très optimiste sur ce point ( voir la brève de 15h42 ), mais au vu des sommes en jeu, les éventuelles négociations salariales s'annoncent longues...

