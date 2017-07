PSG : une avancée pour Alexis Sanchez « Par Romain Rigaux - Le 21/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En parallèle du dossier Neymar, le Paris Saint-Germain travaille toujours sur la piste Alexis Sanchez (28 ans, 51 matchs et 30 buts toutes compétitions en 2016-2017). Le directeur sportif parisien Antero Henrique était à Londres ces deux derniers jours et L'Equipe annonce des discussions bien avancées avec l'attaquant d'Arsenal. Selon le quotidien sportif, les deux parties ne sont pas très éloignées. Alors que le Chilien réclame trois ans de contrat, le Paris SG espère lui faire signer un bail plus long. Les dirigeants parisiens sont également prêts à l'intégrer sur le podium des salaires du club, mais ne veulent pas s'aligner pour le moment sur les exigences élevées du joueur. En cas d'accord, le PSG devra encore s'entendre avec Arsenal, où Arsène Wenger a fermé la porte à un départ de Sanchez malgré son contrat qui se termine dans un an. Paris devra donc formuler une offre très convaincante pour faire céder le club londonien. En cas d'accord, le PSG devra encore s'entendre avec Arsenal, où Arsène Wenger a fermé la porte à un départ de Sanchez malgré son contrat qui se termine dans un an. Paris devra donc formuler une offre très convaincante pour faire céder le club londonien.

