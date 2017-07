Man City : Guardiola donne une info pour Kolarov

Alors que Benjamin Mendy se rapproche de Manchester City (voir la brève de 08h11), Aleksandar Kolarov (31 ans, 40 matchs et 1 but toutes compétitions en 2016-2017) s'en éloigne. Le latéral gauche serbe ne fait plus partie des plans de son entraîneur Josep Guardiola et devrait rejoindre l'AS Rome.

"Kolarov est tout près de rejoindre la Roma. Il a une belle opportunité de retourner à Rome, il m'en a parlé ainsi qu'au club et nous a demandé à partir. Je n'aime pas trop conserver des joueurs qui ne veulent pas rester, a poursuivi le Catalan. C'est pourquoi un départ est la meilleure solution pour tout le monde", a indiqué Guardiola après la défaite face à Manchester United (0-2) en amical.

Kolarov est arrivé à Manchester City en provenance de la Lazio Rome en 2010.