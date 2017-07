Man Utd : mercato, Mourinho baisse ses demandes « Par Damien Da Silva - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En recrutant le défenseur central Victor Lindelof et le buteur Romelu Lukaku, Manchester United a d’ores et déjà dépensé 120 millions d’euros lors de ce mercato d’été. Face aux prix pratiqués sur le marché des transferts, l’entraîneur mancunien José Mourinho est d’ailleurs prêt à se contenter d’une seule arrivée supplémentaire. "Tout le monde le sait, parce que je l'ai dit, que j'aimerais recruter quatre joueurs, mais je suis finalement disposé à n'en faire seulement que trois. Le mercato est difficile et nous ne sommes pas une équipe qui peut payer ce que les autres clubs voudraient que l'on paie", a annoncé le technicien portugais devant les médias. Benfica et Everton, les anciens clubs de Lindelof et Lukaku, ont pourtant réussi à obtenir de belles sommes en provenance de MU lors des négociations... Benfica et Everton, les anciens clubs de Lindelof et Lukaku, ont pourtant réussi à obtenir de belles sommes en provenance de MU lors des négociations...

