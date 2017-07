PSG : Motta revient sur son été animé... « Par Damien Da Silva - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après des négociations tendues, le milieu de terrain Thiago Motta (34 ans, 30 matchs en L1 en 2016-2017) a finalement poursuivi son aventure au Paris Saint-Germain en prolongeant jusqu'en juin 2018. En marge du match amical face à l'AS Roma (1-1, 5-3 t.a.b.), l'Italien est revenu sur cet épisode. "Si j’ai eu peur de quitter le PSG cet été ? Peur non mais j’aurais été triste oui. J’avais envie de continuer. En plus on avait discuté avec le club pour que je continue en fin de saison. Si ça n’avait pas été le cas, j’aurais été triste. Mais le plus important c’est que je sois ici et je suis content. J’espère que l’on va faire une très bonne saison", a déclaré le Parisien pour L'Equipe. Sportivement et aussi au sein du vestiaire, Motta va encore rendre des services au PSG lors de l'exercice à venir. Sportivement et aussi au sein du vestiaire, Motta va encore rendre des services au PSG lors de l'exercice à venir.

