Lille : avec Bielsa, Malcuit n'est pas déçu « Par Romain Lantheaume - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté en provenance de l’AS Saint-Etienne cet été, le latéral droit Kévin Malcuit (25 ans) n’a jamais caché que la présence de Marcelo Bielsa sur le banc a constitué le facteur clé de sa venue à Lille. Et les premiers jours de l’ancien Niortais dans le Nord sont largement à la hauteur de ses attentes. "La méthode du coach nous permet de progresser rapidement. Je prends grand plaisir à travailler avec lui, a lancé le Français sur le site officiel du LOSC après la démonstration contre Courtrai (4-0) mercredi en match amical. Mon intégration ? Très bonne, et ce, dès mon arrivée ! Et je remercie mes partenaires pour l’accueil qu’ils m’ont donné. (...) Nous sommes à deux victoires en deux matchs, et c’est un détail qui compte dans les têtes de chacun." Les Dogues version Bielsa affichent un visage très intéressant en cette période de préparation. Les Dogues version Bielsa affichent un visage très intéressant en cette période de préparation.

News lue par 12634 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+