Real : cette fois, Morata ne compte plus revenir « Par Romain Lantheaume - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Tout juste transféré à Chelsea (voir ici), l’attaquant Alvaro Morata (24 ans, 26 matchs et 15 buts en Liga en 2016-2017) a déjà été interrogé sur un éventuel futur retour au Real Madrid ! Et, contrairement à l’an passé, lorsque la Maison Blanche avait activé sa clause de rachat auprès de la Juventus Turin, l’international espagnol n’envisage pas de remettre un jour les pieds au sein de son club formateur. "Je ne pense pas que je reviendrai à Madrid. Je trouve cela difficile et pour l’instant ce n’est pas une option que je considère, a affirmé le double vainqueur de la Ligue des Champions au journal Marca. Je ne suis pas déçu de ce second passage au Real. J’ai gagné quatre titre, dont ma seconde Ligue des Champions. (...) De grands remerciements à tous les supporters madrilènes qui m’ont encore soutenu, je souhaiterai toujours le meilleur au Real." Même s’il part en bons termes, on comprend bien que l’Ibère en avait assez de jouer les doublures de Karim Benzema. Même s’il part en bons termes, on comprend bien que l’Ibère en avait assez de jouer les doublures de Karim Benzema.

